Khloé Kardashian responde a fã e acaba por fazer revelação sobre Keeping Up with the Kardashians

Khloé Kardashian respondeu, esta segunda-feira, a um tweet feito por uma fã. Esclarecendo que era apenas por curiosidade, uma internauta perguntou por que razão Kendall Jenner “mal aparece” e por que motivo Kyllie Jenner não é "muito destacada” no programa Keeping Up with the Kardashians.

A irmã do meio do clã Kardashian-Jenner acabou por esclarecer a dúvida. “A Kendall e a Kylie têm contratos diferentes. A Kourt, a Kim e eu temos um contrato igual”, escreveu.