Cristina Ferreira usa botas de 698 euros: "Uma terça-feira básica"

Apresentadora surpreendeu com um look extravagante.

Cristina Ferreira surgiu, esta terça-feira, com um look que não passou despercebido, depois de garantir que até ao dia de Natal irá apresentar sempre O Programa da Cristina com visuais de festa.

“Uma terça-feira básica”, escreveu na legenda da imagem partilhada no Instagram, onde Cristina surge com um blazer preto com folhos nos ombros e umas botas de cano alto cor-de-rosa metalizado.