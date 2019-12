Homem de 22 anos detido no Porto depois de agredir três pessoas no mesmo dia

De acordo com uma fonte da PSP, as agressões terão ocorrido sem motivo aparente

Um jovem de 22 anos foi detido, esta segunda-feira, depois de ter agredido três pessoas, no Porto. De acordo com uma fonte da PSP, citada pela agência Lusa, as agressões terão ocorrido sem motivo aparente.

O homem foi detido pela PSP do Porto e militares da GNR, ao final da tarde, depois de ter agredido um homem de 26 anos com uma faca.

“Só recuperámos o cabo da faca. A lâmina ficou alojada ao nível da cabeça da vítima e acabou por ser retirada no Hospital de Santo António. Passadas duas horas, a pessoa já estava recuperada, tanto assim que foi apresentar queixa a uma esquadra”, explicou a fonte policial.

Também um homem de 43 anos apresentou queixa contra o indivíduo, acusando-o de lhe ter dado um soco, “sem mais nem menos”, afirmou a mesma fonte. A polícia concluiu ainda que o suspeito tinha agredido outra pessoa com uma faca, também no Porto.“Não há explicação para as agressões. O arguido não adiantou razões”, acrescentou.

O homem vai ser presente a tribunal, onde serão aplicadas as medidas de coação tidas como adequadas.