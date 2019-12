Benfica. Jogos em casa vão continuar a ser transmitidos na BTV

Canal do clube completa 11 anos

Os jogos do Benfica em casa para a Liga portuguesa vão continuar a ser transmitidos na BTV, anunciou hoje Domingos Soares de Oliveira, administrador executivo da SAD dos encarnados, à margem dos 11 anos de existência do canal.

“Há algo que queremos continuar a fazer, e que fez parte do acordo que renovámos com a NOS, que é ter os nossos jogos no canal. Tem um custo, como é óbvio, mas o benefício é muito grande”, disse o dirigente.

“Temos um orgulho sem paralelo a nível mundial daquilo que são as nossas emissões. Somos um caso único e queremos continuar assim”, continuou, lembrando a importância dos jogadores da equipa principal, que considera serem os “principais embaixadores do clube”.