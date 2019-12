Agrediu violentamente a namorada e escreveu-lhe o nome na testa com uma faca após discussão

A vítima, Catalina Meireles encontra-se em casa a recuperar dos ferimentos e afirmou que conheceu o suspeito, com quem namorava há apenas três semanas, através do Facebook.

Um jovem, de 19 anos, foi detido, no estado norte-americano do Texas, depois de agredir violentamente a namorada. O suspeito escreveu o nome na testa da vítima com uma faca e provocou-lhe vários ferimentos.

Segundo a imprensa norte-americana, Jackub Jackson Hildreth terá agredido Catalina Meireles, de 22 anos, na passada quinta-feira, dentro de um apartamento, durante uma discussão. A vítima ficou internada no hospital durante quatro dias, depois de o agressor lhe fraturar o maxilar em três sítios diferentes.

Segundo a polícia, o suspeito terá começado por segurar a namorada pelo pescoço e, posteriormente, bateu-lhe na cara 10 vezes antes de esculpir o seu nome na testa da vítima com uma faca. O homem fugiu depois do local.

Jachub Hildreth já tinha antecedentes criminais por roubo e violência familiar.

A vítima, Catalina Meireles encontra-se em casa a recuperar dos ferimentos e afirmou que conheceu o suspeito, com quem namorava há apenas três semanas, através do Facebook.