Recluso esfaqueado em prisão em Cascais encontra-se em estado grave

Um recluso foi esfaqueado no pátio do Estabelecimento Prisional do Linhó, em Cascais, durante a manhã desta terça-feira. O homem de 27 anos terá sido atacado nas costas, junto às costelas.

O homem encontra-se em estado grave devido à quantidade de sangue perdida, de acordo com fonte oficial dos Bombeiros Voluntários de Alcabideche, citada pelo Correio da Manhã.

Quando os bombeiros chegaram ao estabelecimento prisional, o recluso “não respirava” mas os operacionais conseguiram estabilizá-lo. O homem encontra-se internado no Hospital de Cascais.