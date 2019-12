Militar da GNR de folga deteve jovem que roubou idoso

Uma jovem, de 19 anos, foi detida pela GNR, esta segunda-feira, em flagrante delito, na sequência de um roubo por esticão, na vila de Cabeceiras de Basto.

Segundo um comunicado da força de segurança, emitido esta terça-feira, “a suspeita aliciou um homem, com 73 anos, a deslocar-se para um local mais recatado e, com ajuda de outra mulher, arrancaram-lhe o fio de ouro que a vítima tinha ao pescoço, no valor presumível de 250 euros”.

Segundo a mesma nota, “um militar que se encontrava de folga, ao ver o idoso na companhia das duas mulheres, suspeitou da intenção de ambas, tendo-as seguido e conseguido intercetar uma das suspeitas, detendo-a no momento e recuperando o fio roubado”.

A detida está a ser presente ao Tribunal Judicial de Guimarães, esta terça-feira.