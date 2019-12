Carolina Patrocínio anuncia que está grávida pela quarta vez e revela sexo do bebé

Carolina Patrocínio anunciou, esta terça-feira, através das redes sociais, que está grávida pela quarta vez.

"Desde o verão a imaginar como será o nosso primeiro rapaz. Só me resta agradecer o quão surpreendente a minha vida tem sido nos últimos tempos. Viver esta experiência pela quarta vez em 5 anos só me dá a certeza do quão forte, independente e segura a gravidez me torna", escreveu a apresentadora, na publicação partilhada no Instagram, revelando assim que está grávida pela primeira vez de um rapaz.

Recorde-se que Carolina Patrocínio é casada com Gonçalo Uva, com quem a apresentadora tem três filhas, Diana, Frederica e Carolina.