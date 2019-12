Despiste no IC1 condiciona trânsito entre Alcácer do Sal e Grândola

Um camião que transportava troncos de madeira despistou-se, esta terça-feira, no IC1, na zona da Mata de Valverde, entre Alcácer do Sal e Grândola. O acidente ocorreu por volta das 16h30, segundo o Correio da Manhã e não foram registadas vítimas.

Devido à carga ter ficado espalhada pela estrada, o trânsito ainda se encontra condicionado. O veículo ainda se encontrada tombado no meio da via e a circulação automóvel está a ser feita de forma alternada pela faixa do sentido Alcácer do Sal- Grândola.

As autoridades encontram-se no local do acidente, a investigar as causas do despiste e a preparar a retírada do camião.