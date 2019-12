Tiroteio em Nova Jérsia provoca, pelo menos, seis mortos

O tiroteio em Nova Jérsia, que durou mais de uma hora, já provocou pelo menos, seis mortos, entre um deles um polícia, segundo a CNN. Existem também registos de vários feridos: três polícias e um civil.

Os atiradores barricaram-se numa adega e segundo uma fonte policial fazem parte dos vários mortos indicados por Fulop. Segundo o diretor do Departamento de Segurança Pública de Jersey City, James Shea, não há sinais que indiquem que o tiroteio tivesse sido um ataque de terrorismo.A tese das autoridades é a de uma operação de transação de droga que correu mal, de acordo com a ABC News.

Várias estradas continuam encerradas devido à situação. As escolas do estado de Nova Jersey encontram-se fechadas, com alunos e funcionários dentro do estabelecimento escolar. Segundo a administração escolar do estado norte-americano, todos se encontram em segurança. "Todos os alunos e funcionários estão seguros, no entanto, TODAS as escolas estão atualmente fechadas devido à atividade policial", informaram, através das redes sociais.