O que é que os portugueses mais pesquisaram no Google?

O nome que os portugueses mais vezes escreveram nas pesquisas do Google em 2019 foi o de Ângelo Rodrigues.

Os dados divulgados pelo motor de buscar mais famosos do mundo demonstram que após o internamento do ator, na sequência de uma infeção grave, a procura pelo seu nome aumentou exponencialmente.

Segue-se o clube de futebol brasileiro Flamengo, atualmente treinado pelo português Jorge Jesus, no top das pesquisas nacionais. Em terceiro lugar surge o nome de Cameron Boyce, o jovem ator da Disney que morreu este ano.

A morte de determinadas figuras, nacionais e internacionais, foi aliás a razão por trás de muitas pesquisas, veja-se o caso do cabeleireiro Eduardo Beaté, o cantor Roberto Leal ou o ator norte-americano Luke Perry, que se destacaram na procura no motor de busca.

As referências de televisão também foram, como habitualmente, outros dos temas mais populares na procura, com ‘Game of Thrones’ e ‘Chernobyl’ a liderarem.

Nos pedidos de ajuda dos utilizadores ao Google destacam-se as perguntas: ‘Como saber onde votar?’, ‘Como funciona o Tinder [site de encontros]?’ e ‘Como fazer caramelo?’.

A nível mundial as personalidades mais procuradas foram o jogador de futebol americano Antonio Brown, seguido do jogador de futebol Neymar e do youtuber de moda James Charles.

Em termos de notícias, a Copa América e o incêndio na Catedral de Notre-Dame foram os assuntos mais pesquisados.