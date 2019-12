A reação do marido de Carolina Patrocínio à quarta gravidez: "Não vai ser fácil"

Esta terça-feira, Carolina Patrocínio surpreendeu os seguidores ao anunciar que estava grávida pela quarta vez e que espera um menino.

Gonçalo Uva, marido da apresentadora, também comentou a novidade, pouco depois, nas suas redes sociais. Sem esconder alguma preocupação, o jogador de râguebi mostrou-se feliz por finalmente se juntar à família mais um rapaz.

“’Não vai ser fácil, mas vai valer a pena!’ Baby Boy on the way”, escreveu na legenda da imagem partilhada no Intagram, onde surge ao lado da mulher.

Recorde-se que, ao anunciar a gravidez, a apresentadora partilhou também as primeiras fotos da sua barriga. "Desde o verão a imaginar como será o nosso primeiro rapaz. Só me resta agradecer o quão surpreendente a minha vida tem sido nos últimos tempos. Viver esta experiência pela quarta vez em 5 anos só me dá a certeza do quão forte, independente e segura a gravidez me torna", escreveu Carolina.

Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva são pais de três meninas, Diana, Frederica e Carolina.