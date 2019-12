"Hoje sinto-me verdadeiramente emocionado e fica difícil falar"

Sérgio Conceição esteve presente no jantar de Natal da Casa do Dragão, que acolhe muitos jovens jogadores do clube azul e branco. Alheio às polémicas dos últimos dias, o treinador do FC Porto deixou uma mensagem especial para aqueles que pretendem ter sucesso no clube.

"Estou habituado a falar com jogadores de grande nível todos os dias, mas hoje [terça-feira] sinto-me verdadeiramente emocionado e fica difícil falar. Esta também foi a minha casa, onde passei anos importantes. Cresci como atleta e como pessoa também. Quando se ganha no clube do coração, é uma felicidade incrível, mas essa felicidade tem de estar presente no dia-a-dia. Divirtam-se, sejam felizes e apaixonados por aquilo que fazem", afirmou Sérgio Conceição, citado pelo jornal O Jogo.

Recorde-se que Conceição tem sido notícia, depois de uma alegada agressão a Pedro Ribeiro, treinador do Belenenses SAD.