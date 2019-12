Patrão dá bónus de 9 milhões de euros como prenda de Natal antecipada

O patrão de uma empresa nos Estados Unidos anunciou aos seus trabalhadores, durante a festa de Natal, que iam receber um bónus de nove milhões de euros. Apesar de a quantia ser distribuída consoante os salários e cargos, os trabalhadores vão receber, no mínimo, 45 mil euros. Há, no entanto, trabalhadores que vão receber cinco vezes mais, ou seja, 225 mil euros.

Num vídeo publicado no jornal New York Post, é possível ver as caras espantadas dos trabalhadores ao abrirem a ‘prenda de Natal antecipada’ num envelope vermelho.

“Eu queria celebrar e tonar isto especial. Eu posso comandar o barco, mas são eles que o levam para a frente”, disse Edward St. John, presidente e fundador da empresa St. John Properties, citado pelo jornal Baltimore.

“Toda a gente é importante nesta empresa”, foi a mensagem que a empresa quis passar com a entrega deste bónus. A empresa espalhou-se pelos estados norte-americanos de Maryland, Virginia, Colorado, Louisiana, Nevada, Pennsylvania, Utah e Wisconsin.

St. John Properties Announces $10 Million Bonus for All 198 Employees from St. John Properties on Vimeo.