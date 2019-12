Homem quer casar com robô "inseguro" apesar das discussões "ocasionais"

Yuri Tolochko 'namora' com Margot há, pelo menos, oito meses.

Um homem cazaquistanês anunciou que queria casar com uma robô sexual, que considera sua namorada há oito meses. Yuri Tolochko começou a partilhar imagens da sua ‘namorada’ no seu Instagram , que já conta com mais de 63 mil seguidores, e pagou, inclusive, uma cirurgia plástica para que esta pudesse melhorar a sua aparência.

“Quando mostrei a foto dela ao mundo, houve muitas críticas e ela começou a desenvolver um complexo, então decidimos fazer uma cirurgia plástica”, afirmou.

O ‘casal’ já foi convidado para um programa de comédia russo, tendo o homem partilhado uma fotografia da ‘companheira’ Margo nos bastidores do programa. "Não digo pormenores, vocês vão saber tudo na altura certa", escreveu na legenda.

Yuri Tolochko admitiu ainda que, apesar das “discussões ocasionais”, que casar com Margo.