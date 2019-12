Time elege Greta Thunberg como Personalidade do Ano

Na terça-feira, a lista de candidatos a Personalidade do Ano para ra evista norte-americana já tinha ficado reduzida a cinco figuras. Nancy Pelosi (líder da Câmara dos Representantes do Congresso dos Estados Unidos), Donald Trump (Presidente norte-americano), o denunciante anónimo que está na origem do processo de “impeachment” a Trump, os manifestantes de Hong Kong e Greta Thunberg, que acabaria por vencer.

No ano passado, a distinção recaiu sobre Os Guardiães e a Guerra à Verdade, um grupo de quatro jornalistas e um órgão de informação cujo trabalho lhes custou a liberdade ou a vida.

Sublinhe-se que a Personalidade do Ano é uma iniciativa da revista Time desde 1927.