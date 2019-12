Carlos Cruz sofreu AVC e foi levado para o hospital pela filha

Carlos Cruz, de 77 anos, sofreu recentemente um AVC e teve de ser hospitalizado, segundo o Correio da Manhã.

O episódio terá ocorrido há três semanas, mas só agora é que foi divulgado na imprensa cor-de-rosa, e desde então que a família tem vigiado o antigo apresentador mais de perto.

Estava em casa quando se sentiu mal e telefonou à sua filha, Marta Cruz, que foi quem o levou ao hospital, onde ficou internado, segundo o mesmo jornal, para ser submetido a uma série de exames.

Pouco depois do episódio, que não teve sequelas, recebeu alta e foi para casa, onde se encontra a recuperar.

Marta Cruz não fez qualquer referência ao susto ou ao atual estado de saúde do pai nas redes sociais e contactada pela imprensa também preferiu não comentar o assunto.



Recorde-se que este não foi o único susto recente de Carlos Cruz, atualmente em liberdade condicional no âmbito da sua condenação no processo Casa Pia, tendo sido, há cerca de dois anos, operado a um tumor no fígado.