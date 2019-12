Primeiro voo comercial elétrico do mundo já foi testado

Esta terça-feira tornou-se um dia histórico para a aviação. Pela primeira vez no mundo, um avião comercial totalmente elétrico voou durante 15 minutos.

O voo ocorreu em Vancouver, no Canadá, e a aeronave pode transportar seis passageiros. Este “e-avião”, como é denominado, tem um motor elétrico de 750 cavalos, desenhado pela empresa australiana magniX, em parceria com a Harbour Air, conhecida por ser a maior empresa de hidroaviões norte-americana.

"Isto vem provar que a aviação comercial totalmente elétrica pode existir (...) É o início da era da aviação elétrica", disse o diretor executivo da MagniX, Roei Ganzarski, em declarações à AFP.

Greg McDougall, fundador da empresa australiana, foi quem pilotou o avião. O piloto disse estar “muito orgulhoso” por fazer parte daquele que é um “marco histórico” e revelou ainda que tem o objetivo de tornar elétrica toda a frota.

Quais as vantagens desta tecnologia? De acordo com Roei Ganzarski, a aviação elétrica permite cortes nos custos e é amiga do ambiente, uma vez que tem zero emissões de carbono.