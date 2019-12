É fã de Star Wars e tem um Iphone? Há uma petição que vai querer assinar

A personagem, agora representada bem mais nova do que aparece na saga, foi um dos temas mais popoulares desde que a série The Mandalorian estreou.

Um fã de Star Wars começou uma petição de forma a homenagear a personagem fictícia de Yoda, uma das caras da saga, criada há 20 anos. O jovem pede à Apple, através de uma petição online, que torne o Baby Yoda, que aparece na série The Mandalorian, num emoji.

“Penso que o Baby Yoda devia ser um emoji. Ele roubou os nossos corações e agora queremos que ele roube espaço no vosso teclado. O teu amigo partilha a fotografia do seu bebé recém-nascido? Responde com o pequeno e fofo emoji do Baby Yoda para mostrar que pensas que o pequeno reguila é fofo para além de palavras”, pode ler-se na petição.

A personagem, agora representada bem mais nova do que aparece na saga, foi um dos temas mais popoulares desde que a série estreou há um mês no Disney+.