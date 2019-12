Cauã Reymond acerca de cena homossexual: 'É como se fosse uma atriz'

Cauã Reymond apresentou, esta terça-feira, o filme Piedade, no Festival de Cinema do Rio. O filme de Cláudio Assis tem uma cena de sexo homossexual, onde o ator contracena com Matheus Nachtergaele, e que tem criado muita polémica no Brasil.

Quando questionado acerca da cena, Cauã não hesitou em responder. “Entendo a curiosidade de toda a gente. Estamos num momento de igualdade em que estamos a falar sobre várias formas de sexualidade. Encaro essa cena como se fosse com uma atriz, não vejo diferença”, revelou à revista brasileira Quem.

Também a atriz Fernanda Montenegro faz parte do elenco.