A Guarda Nacional Republicana (GNR) utilizou as redes sociais, esta quarta-feira, para alertar para a necessidade de as crianças usarem cadeirinha nos veículos automóveis. Numa publicação partilhada no Facebook, a força de segurança relembra que são as crianças os mais vulneráveis num acidente automóvel.

“Sabia que num choque a 50 km/h, o seu filho pesa 1 tonelada?”, começa por questionar a GNR.

“Os acidentes são a maior causa de morte de crianças e jovens em Portugal. A maior parte das consequências podem ser evitadas, usando o correto Sistema de Retenção para Crianças (SRC). As crianças não são adultos em miniatura e têm características específicas, que as tornam mais vulneráveis num acidente de automóvel! O tamanho e peso da cabeça combinado com um pescoço ainda frágil e a coluna, durante os primeiros anos de vida ainda em processo de ossificação, torna-as muito mais frágeis que os adultos”, explica.

Na imagem partilhada, a GNR relembra ainda: “Mais vale chorar por não gostar da cadeirinha do que você chorar por não o ter”.