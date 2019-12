Explosão em fábrica em Paredes provoca dois feridos

Ambos foram transportados para o Centro Hospitalar de São João, no Porto.

Uma explosão numa fábrica de tintas e diluentes, na freguesia de Baltar, em Paredes, no distrito do Porto, provocou dois feridos, um dos quais com gravidade, segundo fonte dos bombeiros, citada pela agência Lusa.

O alerta foi registado às 10h42. O ferido grave é um dos trabalhadores da fábrica e o ferido ligeiro o proprietário do estabelecimento. Ambos foram transportados para o Centro Hospitalar de São João, no Porto.

A explosão acabou por originar um incêndio, no entanto, quando os bombeiros chegaram ao local, as chamas já se encontravam extintas pelos donos da empresa.

No local estiveram 13 operacionais, apoiados por quatro viaturas.