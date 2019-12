Clube francês fez questão de agradecer ajuda do Benfica.

Os franceses do Lyon empataram frente aos alemães do Leipzig a duas bolas e conseguiram garantir a passagem aos oitavos-de-final. Para isso a vitória do Benfica sobre o Zenti por 3-0 foi essencial.

A formação do Lyon fez mesmo questão de agradecer ao Benfica através do Twitter. "Adoramo-vos rapazes", escreveram naquela rede social.