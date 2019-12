Jovem de 19 anos está a vender virgindade online para sustentar vida de luxo

Uma jovem de 19 anos está a vender a sua virgindade, através de uma agência de acompanhantes online, e afirma não aceitar valores inferiores a 100 mil euros. O seu objetivo é conseguir experienciar uma vida de luxo e utilizar o dinheiro para viajar pelo mundo. “Quero viver a minha vida e ser feliz” explica através de um vídeo de apresentação, citado pelo jornal Mirror.

Ekaterina, cujo nome escolhido para utilizar na plataforma Cinderella Escorts foi Katya, é natural da cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, mas vive nos Estados Unidos. A jovem diz falar ucraniano, inglês, e um pouco de russo e que procura casar com um homem que esteja disposto a gastar cerca de 10 mil euros todos os meses consigo e com os seus gastos. A mulher defende-se ainda de críticas e explica que ninguém tem de a julgar pela sua opção. “O meu corpo, a minha escolha”, afirma.

Katya partilhou várias fotografias em lingerie, exibindo o seu corpo para os possíveis compradores. Os licitadores que desejem comprar a virgindade da jovem devem enviar um depósito de 10% para garantir a seriedade da oferta. Depois a agência irá enviar uma notificação ao licitador a dizer se a sua oferta foi aceite ou superada por outro licitador. Aí, o indivíduo deve decidir se quer o dinheiro de volta ou continuar a aumentar a oferta.

Depois, a agência irá combinar um encontro entre ambos, na Alemanha, onde a prostituição é legal e o comprador poderá escolher um hotel à sua escolha. Apesar de a agência já ter verificado a autenticidade da virgindade de Katya, o comprador poderá pedir que esta realize outro teste, devido à grande quantidade de dinheiro envolvida. Até ao momento não se sabe se Katya já recebeu alguma oferta.