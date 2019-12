Não existem coletes à prova de bala para agentes da PSP do sexo feminino

A Associação Sindical dos Profissionais da Policia e a PSP decidiram denunciar várias situações que consideram injustas no local de trabalho. No relatório nacional sobre a equidade policial, apresentado esta terça-feira e citado pela revista Sábado, é sublinhado que apesar de várias falhas terem sido colmatadas ainda existe "um importante caminho a percorrer".

O documento aborda as diferenças entre as condições dadas aos agentes do sexo masculino e às do sexo feminino. Uma das maiores falhas apontadas é o fardamento policial que as agentes utilizam em campo, com destaque Um dos exemplos destacados é o dos coletes à prova de bala, que não se encontram adaptados ao corpo das mulheres. "Os corpos são diferentes e a polícia já devia ter acautelado estas diferenças há muitos anos, até porque está em causa a segurança das agentes", afirmou Cristiano Correia, o coordenador deste projeto a nível nacional.

Recentemente entrou em vigor um novo modelo de fardamento na PSP, "com uma nova modalidade de requisição" onde "as necessidades específicas dos elementos femininos, em várias peças essencias, não foram acauteladas", como as calças da farda, apontam no relatório.

Outra das falhas apontadas é nas instalações policiais. Muitas ainda não têm vestiários femininos nem casas de banho diferenciadas.

O facto de as armas também não terem sido adaptadas às mulheres provoca dificuldades, visto normalmente as mulheres terem mãos mais pequenas do que os homens.

A diferença entre o número de agentes portugueses femininos e masculinos também é abordado no relatório. Apenas 10% são mulheres (cerca de 2.097), sendo os restantes 18.000 agentes do sexo masculino, o que "não faz qualquer sentido", em 2019.

De acordo com o documento, a falta das mulheres causa "vários constrangimentos operacionais", como as revistas a pessoas do sexo feminino. "Existem esquadras sem um único elemento feminino e isso pode pôr em causa o trabalho policial. As revistas a mulheres têm de ser feitas, obrigatoriamente, por mulheres e muitas vezes não há elementos femininos nas nossas esquadras, tendo as revistas de ser adiadas ou então as agentes têm de se desdobrar entre esquadras quando necessárias", afirma Cristiano Correia.