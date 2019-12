Castelo Branco notificado para comparecer em tribunal depois de ser acusado de roubo

O socialite foi acusado de roubar um perfume no aeroporto de Lisboa.

José Castelo Branco foi notificado para comparecer no Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa, esta quinta-feira, por suspeitas de roubar um perfume no aeroporto de Lisboa, avança o Jornal de Notícias.

O caso ocorreu esta quarta-feira, numa loja de perfumes, no aeroporto de Lisboa. O socialite nega as acusações e diz que estava apenas a perfumar-se e a comprar cigarros. Acusa ainda a funcionária do aeroporto de querer “ficar famosa” às suas custas.

Castelo Branco foi impedido de voar para Nova Iorque devido à situação.