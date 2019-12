Repórter revela que descobriu traição do namorado graças a relógio que registava atividade física

Jane Slater, uma jornalista desportiva da NFL, revelou, através das redes sociais, uma informação da sua vida pessoal muito curiosa. A norte-americana contou que descobriu que um namorado a estava a trair graças a um relógio da Fitbit, dispositivo que regista dados do corpo e de atividade física, como o batimento cardíaco.

A repórter começou por revelar que o relógio foi presente de Natal do agora ex-namorado e que, inicialmente, adorou a ideia, uma vez que ambos podiam acompanhar os objetivos de atividade física um do outro como forma de se motivarem mutuamente. Pelo menos até ao dia em que as contas não batiam certo.

Jane Slater contou que descobriu tudo numa noite em que o namorado registou um “pico” de atividade física às quatro da manhã, quando não estava com ela.

“Um ex-namorado uma vez deu-me um Fitbit de Natal. Eu Amei. Nós sincronizámos [os dispositivos], motivámo-nos um ao outro...não odiei até ele estar desaparecido às quatro da manhã com os seus níveis de atividade física a aumentar na aplicação. Gostaria que a história não fosse real", começou por escrever no Twitter.

“Spoiler Alert: Ele não estava inscrito numa aula do Orangetheory Fitness [ginásio] às quatro da manhã”, acrescentou.

An Ex Boyfriend once got me a Fitbit for Christmas. I loved it. We synched up, motivated each other... didn’t hate it until he was unaccounted for at 4am and his physical activity levels were spiking on the app 🥴wish the story wasn’t real. https://t.co/npRkLJYYz0