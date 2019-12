Bebé morre decapitado à nascença

Um bebé foi decapitado à nascença, na cidade de Windhoek, na Namíbia, no passado domingo. Segundo a mãe da criança, que preferiu manter o anonimato, o médico que a assistiu durante a gravidez arrancou a cabeça do bebé durante o parto, deixando o resto do corpo dentro do seu corpo, o que obrigou a remoção através de uma cesariana.

"O que foi mais doloroso foi as enfermeiras e o médico serem tão rudes para mim, especialmente depois de o médico ter retirado a cabeça do meu bebé do resto do corpo", disse a mulher ainda ao jornal The Namibian.

Segundo Melisa – nome fictício – o medico culpou-a pela situação e colocou a cabeça da menina na cama. “Ele não parava de dizer 'olhe o que você fez'. Como é que uma pessoa pode fazer isto com outra?”, disse, visivelmente emocionada.

A mãe contou ainda que o médico tirou fotografias da bebé e obrigou-a a olhar para a filha. "Eu recusei. Eu não queria ver. Eles mataram o meu bebé", lamentou.

Questionado sobre a situação, o diretor executivo de saúde, Ben Nangombe apelidou o episódio de infeliz."Confirmo que temos um incidente como esse. No entanto, estamos a investigar e é realmente difícil dizer o que aconteceu neste momento", declarou à mesma fonte.