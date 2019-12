Pai que abusava da filha menor condenado a 10 anos de prisão. Mãe que permitia crimes com pena suspensa

Segundo as autoridades, a vítima era obrigada à prática de atos sexuais há pelo menos um ano, na residência da família, no Porto.

Um pai que abusava da filha de 14 anos foi esta quarta-feira condenado a 10 anos de prisão. A mãe, que tinha conhecimento dos crimes, foi também condenada a três anos de prisão, com pena suspensa.

O casal encontrava-se detido desde o inicio do ano, depois de um familiar se ter apercebido da situação e ter apresentado queixa às autoridades. Segundo as autoridades a vítima era obrigada à prática de atos sexuais há pelo menos um ano, na residência da família, no Porto.