Atropelamento em Braga deixa jovem de 23 anos gravemente ferido

Um jovem de 23 anos ficou gravemente ferido, na sequência de um atropelamento, esta quinta-feira, em Braga. O acidente ocorreu pelas 16h30, na Avenida João Paulo II, em Braga.

A vítima estava a atravessar a via, perto das piscinas da Rodovia, fora da passadeira, quando foi atropelada, segundo o Jornal de Notícias. Vários atropelamentos ocorrem nesta zona devido a várias pessoas optarem por atravessar a via fora das passagens indicadas.

No local estiveram operacionais dos Bombeiros Voluntários de Braga e elementos do INEM, que declararam que a vítima esteve sempre consciente, no entanto sofreu traumatismos nas pernas e no ombro, tendo sido transportado para o hospital de Braga.