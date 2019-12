Ronaldo marca na vitória da Juventus e ajuda Benfica

A Juventus venceu, por 2-0, o Bayer Leverkusen, na Alemanha, na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Cristiano Ronaldo inaugurou o marcador aos 75 minutos e Gonzalo Higuain, aos 90 minutos, fez o 2-0 final.

Quem beneficia com este resultado é o Benfica que assim garante ser um dos quatro terceiro melhores colocados da fase de grupos da prova milionária, o que lhe garante ser cabeça-de-série no sorteio da Liga Europa, juntamente com Ajax, Salzburgo e Inter. O sorteio está agendado para a próxima segunda-feira, em Nyon.

A Juventus, que já tinha passagem para os oitavos garantida, termina este Grupo D com 16 pontos, seguido do Atlético Madrid com 10. O Bayer Leverkusen, com seis, segue para, que a Liga Europa.