Portugal vai mesmo acolher migrantes marroquinos que desembarcaram em Monte Gordo

O SEF anunciou, esta quinta-feira, que os seis jovens marroquinos que desembarcaram, na quarta-feira, numa praia em Monte Gordo, no distrito de Faro, vão ficar em Portugal ao abrigo do quadro de proteção internacional aplicado a estrangeiros resgatados no mediterrâneo.

Depois de terem passado a noite em Vila Real de Santo António, os seis migrantes, que têm entre 16 e 26 anos, vão ser transferidos, segundo um comunicado emitido pelo SEF, para o Centro Português para o Refugiado.

Será garantido aos jovens assistência médica, educação, alojamento e meios de subsistência.