José Castelo Branco elogia polícias do aeroporto depois de ser libertado | Vídeo

"Acreditem, a melhor Polícia é a do aeroporto de Lisboa. Foram fantásticos”, afirmou.

José Castelo Branco foi levado para a esquadra da PSP do aeroporto, depois de ter sido acusado de estar a furtar um perfume na loja da zona franca.

Depois de ter sido notificado para comparecer esta quinta-feira no Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa, Castelo Branco voltou a publicar mais do que um vídeo sobre o episódio insólito.

Num vídeo publicado na sua conta de Instagram, que entretanto tornou privada, o socialite chama "brasas" aos agentes, que trata pelo apelido, enquanto estes fogem da câmara.

Noutro vídeo, captado já depois de ter sido libertado, Castelo Branco fez questão de continuar a elogiar os agentes da PSP do aeroporto.

"Acreditem, a melhor Polícia é a do aeroporto de Lisboa. Foram fantásticos, ajudaram-me imenso", disse, aproveitando a ocasião para sublinhar que foi vítima de uma armadilha.

"Quiseram a cereja no topo do bolo, conseguiram, mas pronto, o Zé cá está sempre. I will survive [Vou sobreviver]", atirou.