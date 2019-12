Facebook revela os assuntos que os portugueses mais gostaram de 'discutir' em 2019

O Facebook divulgou, esta quinta-feira, quais foram os assuntos mais discutidos pelos portugueses, em 2019, na rede social.

O ano começou com a estreia d'O programa da Cristina e, pelo que a rede social revela, a apresentadora e a sua mudança de estação televisiva, que levou a SIC a ser líder de audiências nas manhãs, foi o assunto mais comentado na rede social.

O 'hat-trick' de Cristiano Ronaldo, em meados de março, foi o pontapé de partida para o tema mais comentado do ano - o desporto. Para além do momento frente ao Atlético de Madrid no dia 12, o desporto voltou a inundar as páginas dos utilizadores quando o Benfica regressou à liderança do campeonato nacional, em maio. Também a vitória de Portugal na primeira edição da Liga das Nações, em julho, e a conquista da Taça Libertadores com Jorge Jesus, no mês passado, foram temas-rei durante o ano.

Mas a conquista da taça com a ajuda do técnico português não foi o único tema dominante por terras de Vera Cruz. A morte dos cantores João Gilberto e Roberto Leal foram os temas mais 'conversados' no Facebook nos meses de julho e setembro, respetivamente. Entre estes dois momentos, a 'conversa' não surgiu pelos melhores motivos, tendo sido os incêndios da Amazónia o tema mais lamentado.

Este não foi o único incêndio que consumiu o Facebook já que, em abril, o incêndio da catedral Notre-Dame foi o tema mais aceso entre os internautas.

Para discutir acerca de vencedores e sobre quem ficou pelo caminho, os utilizadores do Facebook escolheram os meses de fevereiro e outubro. Os portugueses decidiram no segundo mês do ano partilhar opiniões sobre os melhores filmes premiados durante a 91.º cerimónia dos Óscares e deixar para outubro as discusões sobre as quais tinham alguma palavra a dizer - as eleições legislativas.