Jovem avançado destacou-se na vitória do Atlético sobre o Lokomotiv de Moscovo.

João Félix brilhou, esta quarta-feira, no jogo que terminou com a vitória, por 2-0, do Atlético de Madrid frente ao Lokomotiv de Moscovo. O jovem avançado marcou um dos golos que permitiu aos espanhóis a passagem para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

"Desfrutei muito, estou muito contente", começou por dizer o internacional português, em declarações ao canal Movistar.

Com uma exibição marcada por elogios, João Félix falou ainda da decisão de pegar na bola para marcar a grande penalidade que resultou em golo aos 17 minutos.

"O meu pai sempre me disse para não ter medo de responsabilidades. Sempre gostei de marcar e foi o que fiz", contou, falando ainda sobre o futuro da competição.

"Estávamos a passar por uma má fase, mas acabaria por chegar o nosso momento e vai começar agora”, considerou.