Finta de João Félix foi destacada pela UEFA

O Atlético de Madrid recebeu o Lokomotiv de Mosvovo na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, vencendo por duas bolas a zero e assegurando desta forma um lugar nos oitavos-de-final da competição.

João Félix foi decisivo na vitória ao apontar o primeiro golo da partida através de uma grande penalidade.

O jogador português esteve em destaque para a UEFA pelas várias intervenções que teve durante o encontro.

