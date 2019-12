Adeptos holandeses causam distúrbios na baixa do Porto

Os adeptos do Feyenoord foram responsáveis por várias situações de distúrbios, verificadas esta quarta-feira à noite. Os episódios pontuais não causaram feridos ou levaram a detenções. O comando metropolitano da PSP informou ainda que também não houve registo de estragos materiais.

Os adeptos holandeses têm chegado nos últimos dias à Invicta para assistir ao jogo, para a Liga Europa, do FC Porto contra o Feyenoord, disputado esta quinta-feira no estádio do Dragão.

Há já vários vídeos a circular de desacatos provocados pelos holandeses, e a polícia teve de intervir em algumas situações. Na maioria o comportamento dos adeptos deveu-se ao excesso de álcool.



Por outro lado, a PSP garante que está a ser feito um acompanhamento adequado dos adeptos, sendo que os agentes estão mobilizados para pontos estratégicos da cidade. No total, estão espalhados mais de 300 polícias pela cidade do Porto.

Sublinhe-se que inicialmente o Feyenoord tinha sido castigado pela UEFA, estando proibida a deslocação de adeptos a Portugal, após os estragos causados pelos fãs do clube em Berna, Suíça, na visita ao Young Boys. No entanto, a pena, após recurso do clube holandês, foi suspensa por um ano.