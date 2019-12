Depois de perder distinção da Time para Greta, Trump reage: "Tem de trabalhar no seu problema de controlo da raiva"

Greta Thunberg foi eleita, esta quarta-feira, a Personalidade do Ano pela revista TIME, ficando à frente de nomes como Nancy Pelosi ou Donald Trump. Depois da revelação, o Presidente norte-americano não ficou indiferente e decidiu expressar a sua opinião no Twitter, considerando que a jovem ativista devia “trabalhar no seu problema de controlo da raiva”.

"Calma Greta, tem calma", começou por escrever o Presidente dos Estados Unidos naquela rede social.

As palavras de Trump não ficaram por aqui. E numa resposta indireta à publicação da TIME que revelava a distinção da ativista sueca, o chefe de Estado norte-americano considerou mesmo tratar-se de algo “ridículo”.

"Tão ridículo. Greta tem de trabalhar no seu problema de controlo da raiva, e depois ver um bom filme antigo com um amigo!", lê-se.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE