Vídeo de jovem a comer frango em protesto de ativistas vegan torna-se viral

Um jovem foi filmado, durante um protesto de ativistas vegan, a comer um balde de frango como forma de provocação contra os manifestantes. O vídeo, captado em Sydney, na Austrália, rapidamente se tornou viral.

O protesto estava a ser realizado pelo grupo Anonymous for the Voiceless, cujos protestantes tinham os olhos vendados e seguravam ecrãs onde mostravam imagens da realidade por detrás da indústria da carne e vídeos de animais a ser abatidos. Enquanto isso, o jovem comia silenciosamente o balde de frango da cadeia de fast-food KFC.

O vídeo mostra ainda várias pessoas que assistem à situação a rir-se e a observar o facto de o rapaz estar a ridicularizar o protesto.

Os comentários às imagens, partilhadas na rede social TikToK, multiplicaram-se, sobretudo com críticas.

“Muito infantil”, referia um comentário. “Não percebo porque é que as pessoas acham divertido não ter empatia por outras vidas e depois ainda gozar das pessoas que realmente se importam”, escreveu outro utilizador.

No entanto, também houve quem considerasse que “nem todos os heróis vestem capas” e elogiasse a atitude.

Eats KFC at a vegan rally.👍

Aussie man of the year!...🇦🇺 pic.twitter.com/UdSdWAhILT