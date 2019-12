Confusão no túnel. Conselho de Disciplina abre inquérito a incidente que envolve treinadores do FC Porto e Belenenses

Conselho de Disciplina vai investigar alegas agressões no intervalo do jogo entre Belenenses e FC Porto.

O Conselho de Disciplina anunciou a abertura de uma investigação aos acontecimentos registados no jogo entre o Belenenses e o FC Porto, que terminou empatado a uma bola.

O treinador do Belenenses, Pedro Ribeiro, queixa-se de uma agressão a murro por parte do treinador do FC Porto Sérgio Conceição. Recorde-se que a SIC divulgou imagens onde é possível ver o treinador do clube lisboeta a dizer isso mesmo.

O Conselho de Disciplina procura saber exatamente o que aconteceu e desde já decidiu abrir um inquérito, sendo que a Federação Portuguesa de Futebol ainda não tem consigo as imagens das câmaras de videovigilância.