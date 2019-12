Ator de 14 anos encontrado morto em casa

O ator escocês Jack Burns, que participou na série Outlander, morreu no passado dia 1 de dezembro, aos 14 anos de idade, avançou o The Scotsman. Descrito como o “próximo Billy Elliot”, o artista era considerado uma estrela promissora de ballet.

O jovem foi encontrado na sua casa, sem vida, em Greenrock, na Escócia. "É com pesar no coração que compartilhamos este comunicado. Perdemos tragicamente o nosso muito amado estudante Jack Burns. Ele era uma inspiração para todos na Elite e tocou o coração de todos que tiveram o prazer de trabalhar e dançar com ele desde 2012", escreveu a Glasgow Ballet School, instituição a que o ator pertencia, em comunicado.

A causa da morte do adolescente ainda é desconhecida, no entanto, as autoridades já afirmaram não estar a tratar a morte de Burns como suspeita.