Ferro Rodrigues acusa André Ventura de "ofender" Parlamento | VÍDEO

Ferro Rodrigues repreendeu, esta quinta-feira, André Ventura, em pleno plenário e acusou-o de ofender o Parlamento, por utilizar demasiadas vezes a palavra “vergonha” durante as suas intervenções.

Durante o debate sobre os projetos de lei e de resolução relativos à remoção de amianto dos edifícios públicos, o deputado do Chega apelidou a resposta do Governo e do PS de “vergonhosa” e sugeriu que fosse criada uma linha de financiamento para remoção do amianto dos edifícios. André Ventura recordou o anúncio do Governo para reforçar a Saúde, em 800 milhões de euros e declara que o amianto não é uma prioridade para o PS.

"É vergonhoso. Esta resolução do PS só tem uma palavra: vergonha", disse. A atitude do deputado desagradou o presidente da Assembleia da República que acusou Ventura de usar com"demasiada facilidade a palavra vergonha, o que é uma ofensa para o Parlamento e também para si próprio".

Depois das palavras de Ferro Rodrigues, Ventura pediu a palavra em plenário em “defesa da honra” e disse que um deputado deve ter o direito de se expressar livremente. Ferro Rodrigues continuou a criticar o deputado do Chega, afirmando que “não há liberdade de expressão quando se ultrapassa a liberdade de expressão dos outros” e acusando Ventura de o fazer “a maioria das vezes me que intervém”.