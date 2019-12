Jessica Athayde leva filho de seis meses a espetáculo de drag queens

A atriz Jessica Athayde partilhou uma fotografia do filho de seis meses, Oliver, que gerou alguma polémica nas redes sociais. A atriz levou o filho a um restaurante conhecido pelas atuações de drag queens, no LX Factory, em Lisboa.

"Oli deita-se pela primeira vez num palco , mas não é um palco qualquer", escreveu na legenda da publicação. Várias pessoas elogiaram e apoiaram a atitude da atriz, incluindo Diogo Amaral, ex-companheiro e pai de Oliver.

No entanto, outros seguidores ficaram desagradados com a escolha de Athayde. “Levar a criança para meio de personagens.... não ficará ela assustada com tanta fantasia????”, questionou um dos seguidores. A atriz não se deixou ficar e respondeu à crítica. “Onde existe amor as pessoas sentem-se sempre bem e felizes. Não existe motivos para ficar assustado muito pelo contrário. Love always wins”, rematou.