Sporting despede-se da fase de grupos da Liga Europa com derrota

O Sporting despediu-se esta noite da fase de grupos da Liga Europa com uma derrota por 3-0 diante do LASK.

Na primeira metade, Trauner e Klauss, de grande penalidade, num lance que deu origem à expulsão de Renan Ribeiro, fizeram os golos dos austríacos. Já nos descontos da segunda parte (93'), Raguz selou o 3-0 final.

Este resultado coloca o LASK Linz na liderança do agrupamento D, com 13 pontos; e os leões de Silas, que já tinham garantido a passagem aos 16 avos de final da prova, no segundo lugar, com 12.