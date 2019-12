Homem fingiu ser a mãe durante exame para que esta obtivesse a carta de condução

Heitor Schiave vestiu uma blusa com flores, pintou as unhas, maquilhou-se e colocou uma peruca, tudo na tentativa de ajudar a mãe a conseguir obter a carta de condução.

Um homem de 43 anos foi detido, no norte do Brasil, por se ter feito passar pela sua mãe, durante um exame de condução. Heitor Schiave vestiu uma blusa com flores, pintou as unhas, maquilhou-se e colocou uma peruca, tudo na tentativa de ajudar a mãe a conseguir obter a carta de condução.

A mulher de 60 anos já tinha chumbado três vezes no exame de condução, o que levou o mecânico a intervir. Ao inicio, o plano de Heitor parecia estar a correr bem, no entanto, a examinadora, ao longo do exame, começou a notar algumas diferenças entre Heitor mascarado de mulher e a sua mãe, cuja fotografia se encontrava no seu cartão de identificação, o que a levou a chamar as autoridades.

“Ele tentou ser o mais natural possível. Ele usava muita maquilhagem, com as unhas bem feitas e usava joias femininas", disse a instrutora Aline Mendonça ao G1.

Heitor foi detido e acusado de fraude e furto de identidade. "Ele já confessou. Confessou que não era a mulher em questão, mas o filho, o filho dela que tentava passar na mãe para que ela pudesse passar nesse teste prático de direção", acrescentou a instrutora. Segundo Heitor, a sua mãe não tinha conhecimento algum do seu plano.