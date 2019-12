FC Porto vence Feyenoord e está nos 16 avos de final da Liga Europa

O FC Porto venceu esta noite, no Estádio do Dragão, o Feyenoord, por 3-2, na última jornada do grupo G e garantiu o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa.

Os cinco golos do encontro foram apontados na primeira parte: L.Díaz (14’), um autogolo de T.Malacia (15’) e Tiquinho Soares (33’) fizeram os golos dos azuis-e-brancos; enquanto Botteghin (19’) e Larsson (22’) marcaram para os holandeses.

Com este resultado, e a beneficiar do empate a uma bola no jogo entre Rangers e Young Boys, a equipa de Sérgio Conceição fecha o agrupamento na liderança, com 10 pontos, mais um do que os escoceses, segundos classificados.