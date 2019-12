The National encerram digressão no Campo Pequeno e encantam fãs portugueses

A banda termina assim a digressão para apresentar o seu albúm mais recente, “I Am Easy To Find”,fruto da colaboração com o realizador Mike Mills.

Os The National atuaram esta quinta-feira no Campo Pequeno, em Lisboa, num concerto que se encontrava esgotado desde agosto. A visita mais recente da banda norte-americana tinha sido no verão passado, no festival Vodafone Paredes de Coura.

A banda termina assim a digressão para apresentar o seu albúm mais recente, “I Am Easy To Find”, fruto da colaboração com o realizador Mike Mills. Mas parece que os portugueses não vão ter que esperar muito para poder voltar a ver a banda ao vivo. Esta quinta-feira o Rock In Rio confirmou a presença dos The National no Parque da Bela Vista, na edição de 2020 do festival.