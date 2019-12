Mulher de Pedro Nuno Santos nomeada novamente por Duarte Cordeiro

Gamboa trabalha há vários anos com o governante.

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, nomeou novamente para sua chefe de gabinete Ana Catarina Gamboa.

Gamboa trabalha há vários anos com o governante. Em março foi notícia porque também é mulher de Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas. A legislação proíbe nomeações de familiares no próprio gabinete (até ao 4º grau - primos), mas não impede familiares noutros gabinetes. Ou seja, é legal.

O gabinete de Duarte Cordeiro diz ao i que cumpre “rigorosamente” a lei e todas as nomeações “serão publicitadas no Portal do Governo”, (..) “indicando a publicação e o conteúdo dos despachos de designação”.