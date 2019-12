Faial volta a tremer com novo sismo

Um sismo de magnitude 4,6 na escala de Richter foi sentido, esta sexta-feira, na ilha do Faial, com epicentro a 35 quilómetros a oeste da freguesia do Capelo, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O sismo foi registado nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores às 6h47 (mais uma hora em Lisboa) e não causou danos pessoais ou materiais.

A intensidade máxima foi sentida na freguesia do Capelo.

Desde 3 de novembro que a zona oeste do Faial tem vindo a registar um aumento da atividade sísmica.