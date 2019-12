Explosão em prédio na Alemanha provoca uma vítima mortal e, pelo menos, 25 feridos

Uma explosão num prédio, na cidade alemã de Blankenburg, provocou uma vítima mortal e deixou 25 pessoas feridas, segundo a imprensa internacional. O paradeiro de uma pessoa encontra-se desconhecido.

O alerta foi registado pouco antes das nove da manhã, hora local, e as autoridades evacuaram o prédio e também um jardim de infância, localizado perto do local.

As causas da explosão ainda são desconhecidas.

#Explosion in Blankenburg #Harz



Um 8.55 Uhr hat es eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus in der Bertolt-Brecht-Straße in Blankenburg gegeben. Es gibt mehrere Verletzte. Die Evakuierung der noch im Haus befindlichen Personen findet gegenwärtig statt.#Blankenburg1312